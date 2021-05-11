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​Буффон высказался об уходе из «Ювентуса»

11 Мая 2021, 20:20,

Во вторник Джанлуиджи Буффон объявил о том, что по завершению сезона он покинет «Ювентус». Теперь 43-летний футболист высказался о своём решении посредством странички в Instagram.

«У каждого начала есть конец. Это конец моего второго тайма в «Юве». Это решение созрело и проговорено ещё пару месяцев назад. Это непростое решение. Нелегко перерезать эту пуповину из моей истории, моей радости, моих слёз, своего дома. Я отдал всё, а получил взамен ещё больше. Что будет дальше, ещё предстоит написать. И испытать. Всегда до конца», - написал Буффон.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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