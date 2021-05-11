​Моуринью: «Я никогда не позволяю внешнему шуму влиять на мои решения»

Будущий тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что его решение принять римский клуб со следующего сезона было осмысленным.

«Когда я принимаю важное решение, я стараюсь делать так, чтобы вся необходимая информация была у меня под рукой. Это лучшая тактика, потому что невозможно принимать решение, не зная всех деталей и не потратив время на их понимание. Я никогда не позволяю внешнему шуму влиять на мои решения», - приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на интервью португальца для XTB.

На тренерском мостике «Ромы» Жозе Моуринью сменит Паулу Фонсеку.