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​Моуринью: «Я никогда не позволяю внешнему шуму влиять на мои решения»

11 Мая 2021, 19:23,

Будущий тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что его решение принять римский клуб со следующего сезона было осмысленным.

«Когда я принимаю важное решение, я стараюсь делать так, чтобы вся необходимая информация была у меня под рукой. Это лучшая тактика, потому что невозможно принимать решение, не зная всех деталей и не потратив время на их понимание. Я никогда не позволяю внешнему шуму влиять на мои решения», - приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на интервью португальца для XTB.

На тренерском мостике «Ромы» Жозе Моуринью сменит Паулу Фонсеку.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Жозе Моуринью
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