​Буффон объявил об уходе из «Ювентуса»

Джанлуиджи Буффон анонсировал свой уход из «Ювентуса» по завершению нынешнего сезона.

«Я решил покинуть «Ювентус» по завершении нынешнего сезона. Я не буду продлевать контракт», - рассказал 43-летний Буффон beIN Sports.

Джанлуиджи Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года, правда, с годичным перерывом – сезон 2018/2019 итальянский голкипер провёл в «ПСЖ».

Отметим, что в этом сезоне «Ювентус» впервые с 2011 года не стал чемпионом Италии. Скудетто завоевал «Интер», а «старая синьора» на финише чемпионата борется лишь за место в зоне Лиги чемпионов.