​Буффон объявил об уходе из «Ювентуса»

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11 Мая 2021, 15:01,
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Джанлуиджи Буффон анонсировал свой уход из «Ювентуса» по завершению нынешнего сезона.
«Я решил покинуть «Ювентус» по завершении нынешнего сезона. Я не буду продлевать контракт», - рассказал 43-летний Буффон beIN Sports.
Джанлуиджи Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года, правда, с годичным перерывом – сезон 2018/2019 итальянский голкипер провёл в «ПСЖ».
Отметим, что в этом сезоне «Ювентус» впервые с 2011 года не стал чемпионом Италии. Скудетто завоевал «Интер», а «старая синьора» на финише чемпионата борется лишь за место в зоне Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
Обратно в Парму или в Крылья Советов?))
Бляяяя а ведь ему уже 43 , я как то подзабыл про это , интересно совсем уйдет или где то еще пошуршит
Удачи!