Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Буффон объявил об уходе из «Ювентуса»

11 Мая 2021, 15:01,

Джанлуиджи Буффон анонсировал свой уход из «Ювентуса» по завершению нынешнего сезона.

«Я решил покинуть «Ювентус» по завершении нынешнего сезона. Я не буду продлевать контракт», - рассказал 43-летний Буффон beIN Sports.

Джанлуиджи Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года, правда, с годичным перерывом – сезон 2018/2019 итальянский голкипер провёл в «ПСЖ».

Отметим, что в этом сезоне «Ювентус» впервые с 2011 года не стал чемпионом Италии. Скудетто завоевал «Интер», а «старая синьора» на финише чемпионата борется лишь за место в зоне Лиги чемпионов.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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Комментарии (3)
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0
Sergo
11 Мая 2021, 16:45

Обратно в Парму или в Крылья Советов?))

0
ARTUR
11 Мая 2021, 16:04

Бляяяя а ведь ему уже 43 , я как то подзабыл про это , интересно совсем уйдет или где то еще пошуршит

0
beorn_n
11 Мая 2021, 15:30

Удачи!

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