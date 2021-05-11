Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» презентовал новую домашнюю форму

11 Мая 2021, 11:55,

Состоялась презентация новой формы «Милана» на следующий сезон. Соответствующий пост был опубликован в официальном твиттер-аккаунте итальянского топ-клуба.

Новая экипировка «россонери» сохранила традиционную красно-черную расцветку. Техническим партнером миланской команды выступает немецкая компания Puma.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» набрал 72 балла после 35 туров. Подопечные Стефано Пиоли занимают третье место в турнирной таблице.

В оставшихся матчах Серии А «россонери» сыграют против «Торино», «Кальяри» и «Аталанты».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан
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Комментарии (1)
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0
Карыч Кар
11 Мая 2021, 13:04

В 2007 была лучше.

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