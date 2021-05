«Милан» презентовал новую домашнюю форму

Состоялась презентация новой формы «Милана» на следующий сезон. Соответствующий пост был опубликован в официальном твиттер-аккаунте итальянского топ-клуба.

Новая экипировка «россонери» сохранила традиционную красно-черную расцветку. Техническим партнером миланской команды выступает немецкая компания Puma.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» набрал 72 балла после 35 туров. Подопечные Стефано Пиоли занимают третье место в турнирной таблице.

В оставшихся матчах Серии А «россонери» сыграют против «Торино», «Кальяри» и «Аталанты».

Introducing the Milan state of mind: here's our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt #MoveLikeMilan #SempreMilan