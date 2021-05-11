«Милан» презентовал новую домашнюю форму

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11 Мая 2021, 11:55,
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Состоялась презентация новой формы «Милана» на следующий сезон. Соответствующий пост был опубликован в официальном твиттер-аккаунте итальянского топ-клуба.
Новая экипировка «россонери» сохранила традиционную красно-черную расцветку. Техническим партнером миланской команды выступает немецкая компания Puma.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» набрал 72 балла после 35 туров. Подопечные Стефано Пиоли занимают третье место в турнирной таблице.
В оставшихся матчах Серии А «россонери» сыграют против «Торино», «Кальяри» и «Аталанты».
Introducing the Milan state of mind: here's our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt #MoveLikeMilan #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) May 11, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан
В 2007 была лучше.