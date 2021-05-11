«Барселона» может вернуть Пьянича в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» может вернуть боснийского хавбека Миралема Пьянича, об этом рапортует RAC1.

Источник информирует, что «старая синьора» уже вступила в переговоры с каталонской «Барселоной». Стороны предварительно обсудили возможный обмен Пьянича на уругвайского полузащитника Родриго Бентанкура.

Миралем оказался в «Барселоне» в результате обмена на бразильского хавбека Артура. 31-летний футболист подписал с «сине-гранатовыми» контракт до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Пьянич провел 17 поединков, не отметившись результативными действиями.