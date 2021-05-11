«Барселона» может вернуть Пьянича в «Ювентус»

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11 Мая 2021, 11:37,
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Туринский «Ювентус» может вернуть боснийского хавбека Миралема Пьянича, об этом рапортует RAC1.
Источник информирует, что «старая синьора» уже вступила в переговоры с каталонской «Барселоной». Стороны предварительно обсудили возможный обмен Пьянича на уругвайского полузащитника Родриго Бентанкура.
Миралем оказался в «Барселоне» в результате обмена на бразильского хавбека Артура. 31-летний футболист подписал с «сине-гранатовыми» контракт до середины 2024 года.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании Пьянич провел 17 поединков, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Ювентус, Миралем Пьянич
там пол команды нужно вернуть , да и не подходил он , вроде все не плохо у него , но что то пошло , он просто наверное все время хотел доказать и просто чаще ошибался
Какая то полоса вроде бы гарантированных высококлассных приобретений явно барселоновских игроков, но которые оказались просто провальными. Интересно понять причину.
Там все должны танцевать под дудочку г-на "инопланетного". Видно не у всех получается.
Конечно должны. Когда человек десятилетиями делает две трети годов одной из самых забивающих команд Мира, то под него надо не только танцевать, а делать это открыв рот, чтобы ничего не пропустить.)))
Так и пусть один играет. Зачем брать кого-то вполне успешного и ломать его? Парадокс. Пусть своих под Месси воспитывают. Другое дело, что многие прутся в Барсу, зная, что им ничего не обломится.