Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Барселона» может вернуть Пьянича в «Ювентус»

11 Мая 2021, 11:37,

Туринский «Ювентус» может вернуть боснийского хавбека Миралема Пьянича, об этом рапортует RAC1.

Источник информирует, что «старая синьора» уже вступила в переговоры с каталонской «Барселоной». Стороны предварительно обсудили возможный обмен Пьянича на уругвайского полузащитника Родриго Бентанкура.

Миралем оказался в «Барселоне» в результате обмена на бразильского хавбека Артура. 31-летний футболист подписал с «сине-гранатовыми» контракт до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Пьянич провел 17 поединков, не отметившись результативными действиями.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Ювентус, Миралем Пьянич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (5)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
11 Мая 2021, 13:30

там пол команды нужно вернуть , да и не подходил он , вроде все не плохо у него , но что то пошло , он просто наверное все время хотел доказать и просто чаще ошибался

0
779
11 Мая 2021, 12:16

Какая то полоса вроде бы гарантированных высококлассных приобретений явно барселоновских игроков, но которые оказались просто провальными. Интересно понять причину.

2
Карыч Кар
11 Мая 2021, 12:45

Там все должны танцевать под дудочку г-на "инопланетного". Видно не у всех получается.

0
779
11 Мая 2021, 12:47

Конечно должны. Когда человек десятилетиями делает две трети годов одной из самых забивающих команд Мира, то под него надо не только танцевать, а делать это открыв рот, чтобы ничего не пропустить.)))

1
Карыч Кар
11 Мая 2021, 12:57

Так и пусть один играет. Зачем брать кого-то вполне успешного и ломать его? Парадокс. Пусть своих под Месси воспитывают. Другое дело, что многие прутся в Барсу, зная, что им ничего не обломится.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола