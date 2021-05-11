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Роналду вместо тренировки «Ювентуса» уехал на завод «Феррари»

11 Мая 2021, 08:26,

Звездный форвард Криштиану Роналду пропустил тренировочное занятие «Ювентуса» после разгромного поражения от «Милана» в Серии А. На минувших выходных «старая синьора» проиграла «россонери» на своем поле со счетом 0:3.

Согласно сведениям Football-Italia, в понедельник, 10 мая, португальский бомбардир вместо тренировки и восстановительных процедур отправился на завод по производству автомобилей «Феррари». Криштиану встретился с пилотами команды, подписав им футболки со своим именем.

Контракт Роналду с туринским грандом рассчитан до лета 2022 года. Игрок может покинуть команду из-за высокой заработной платы.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Мая 2021, 09:45

Ай, "молодец"....

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