Роналду вместо тренировки «Ювентуса» уехал на завод «Феррари»

Звездный форвард Криштиану Роналду пропустил тренировочное занятие «Ювентуса» после разгромного поражения от «Милана» в Серии А. На минувших выходных «старая синьора» проиграла «россонери» на своем поле со счетом 0:3.

Согласно сведениям Football-Italia, в понедельник, 10 мая, португальский бомбардир вместо тренировки и восстановительных процедур отправился на завод по производству автомобилей «Феррари». Криштиану встретился с пилотами команды, подписав им футболки со своим именем.

Контракт Роналду с туринским грандом рассчитан до лета 2022 года. Игрок может покинуть команду из-за высокой заработной платы.