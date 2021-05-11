Игроков «Интера» попросили отказаться от зарплаты

Игроков миланского «Интера» попросили отказаться от заработной платы за два месяца, об этом информирует издание Football-Italia.

На днях руководство «нерадзурри» провело встречу с футболистами, на которой провело беседу с командой о финансовом кризисе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Решение о возможном отказе от оклада каждый футболист будет принимать самостоятельно.

Миланский коллектив досрочно стал чемпионом Серии А, прервав гегемонию «Ювентуса». Этот титул стал для «нерадзурри» 19-м в клубной истории.