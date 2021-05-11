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«Рома», «Монако», «Фиорентина» и «Милан» интересуются Д’Амброзио

11 Мая 2021, 00:23,

Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» не могут договориться с футболистом о продлении контракта. Представители защитника уже начали искать новый клуб для своего клиента. Отмечается, что в услугах Д’Амброзио заинтересованы «Рома», «Монако», «Фиорентина» и «Милан».

32-летний итальянец принял участие в 17 матчах «Интера» в нынешнем сезоне Серии А и забил три гола. Контракт Данило с «нерадзурри» истекает 30 июня 2021 года, таким образом, новому клубу он может достаться абсолютно бесплатно.

Д’Амброзио выступает за «Интер» с января 2014 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Интер Милан, Рома, Монако, Фиорентина, Данило Д’Амброзио
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