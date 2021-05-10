Ди Канио: «Я бы пошёл на понижение зарплаты на месте футболистов «Интера»

Бывший итальянский нападающий Паоло ди Канио считает, что футболисты «Интера» должный пойти на сокращение зарплаты.

«Я бы точно пошёл на понижение зарплаты, если клуб испытывает финансовые трудности. Футболист зарабатывают много денег. Конечно, обидно терять в деньгах, когда вы стали чемпионами, но я бы согласился на это», - цитирует ди Канио Sky Sport Italia.

Сегодня в СМИ появилась информация, что президент «Интера» Стивен Чжан попросил футболистов отказаться от двухмесячной зарплаты, финансовые трудности, которые испытывает миланский клуб, связаны с пандемией коронавируса.