Президент «Интера» попросил футболистов отказаться от двухмесячной зарплаты

Стивен Чжан, являющийся президентом миланского «Интера», попросил футболистов клуба отказаться от зарплаты за два месяца. Об этом сообщает итальянский источник Sky Sport Italia.

Финансовые трудности клуба вызваны последствиями пандемии. Президент собрал всех футболистов и объявил о проблеме. При этом источник отмечает, что каждый игрок будет принимать решение самостоятельно.

Напомним, «Интер» досрочно оформил чемпионство в чемпионате Италии. 8 мая уже немотивированная команда Антонио Конте уверенно обыграла «Сампдорию» со счетом 5:1.