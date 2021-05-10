​Ибрагимович может пропустить два матча

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму колена в матче против «Ювентуса» воскресным вечером. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли сказал, что травма шведского футболиста не является серьёзной, однако он может пропустить матчи против «Кальяри» и «Торино» в ближайших турах итальянского чемпионата. А вот в заключительной игре сезона против «Аталанты» Златан имеет шанс сыграть, сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, в воскресенье «Милан» разгромил «Ювентус» на выезде со счётом 3:0. Команда Стефано Пиоли на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Серии А.