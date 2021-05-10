​У Лотито есть месяц, чтобы продать «Лацио» или «Салернитану»

«Салернитана» завоевала путёвку в Серию А, где в последний раз команда выступала ещё в прошлом веке, а именно в сезоне 1998/1999. Владельцем клуба является Клаудио Лотито, который также владеет римским «Лацио». Два клуба с одним владельцем не могут выступать в одном дивизионе на профессиональном уровне, поэтому Лотито придётся продать один из клубов. У него есть на это 30 дней, сообщает на своих страницах Football Italia.

Если за месяц Клаудио Лотито не продаст один из клубов, то «Салернитана» не будет допущена к участию в Серии А в следующем сезоне.