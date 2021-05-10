Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Салернитана» вышла в Серию А, но рискует там не сыграть

10 Мая 2021, 17:21,

В понедельник «Салернитана» разгромила «Пескару» и завоевала право выступить в Серии А. Впрочем, команда рискует не получить разрешение играть в элитном дивизионе, поскольку владельцем клуба является Клаудио Лотито, который также владеет «Лацио».

«Существуют правила. «Лацио» и «Салернитана» не могут вместе выступать в Серии А, имя одного владельца. Клаудио Лотито знал об этом раньше», - высказался Габриэле Гравина, руководящий Федерацией футбола Италии. Его слова на своих страницах приводит La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что «Салернитана» в последний раз играла в Серии А в сезоне 1998/1999.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Клаудио Лотито, Салернитана
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола