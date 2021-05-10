​«Салернитана» вышла в Серию А, но рискует там не сыграть

В понедельник «Салернитана» разгромила «Пескару» и завоевала право выступить в Серии А. Впрочем, команда рискует не получить разрешение играть в элитном дивизионе, поскольку владельцем клуба является Клаудио Лотито, который также владеет «Лацио».

«Существуют правила. «Лацио» и «Салернитана» не могут вместе выступать в Серии А, имя одного владельца. Клаудио Лотито знал об этом раньше», - высказался Габриэле Гравина, руководящий Федерацией футбола Италии. Его слова на своих страницах приводит La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что «Салернитана» в последний раз играла в Серии А в сезоне 1998/1999.