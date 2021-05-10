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Пиоли: «Милан» почти идеально сыграл с «Ювентусом»

10 Мая 2021, 10:03,

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами после гостевого поединка с туринским «Ювентусом» в рамках 35-го тура Серии А. «Россонери» отпраздновали разгромную победу со счетом 3:0.

«В этой встрече команда показала почти идеальную игру. «Милан» продемонстрировал зрелый футбол и одержал победу в одном из самых важных матчей сезона. Этот результат нас очень радует», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

После вчерашнего матча миланский клуб набрал 72 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. Подопечные Пиоли уступают идущей второй «Аталанте» по дополнительным показателям.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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