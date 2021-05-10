Гаттузо продвинулся в переговорах с «Фиорентиной»

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо определился с новым местом работы. 43-летний специалист, скорее всего, займет пост наставника «Фиорентины». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны серьезно продвинулись в переговорах.

Ранее СМИ сообщали, что Дженнаро может возглавить туринский «Ювентус» или один из украинских топ-клубов.

Гаттузо занимает пост главного тренера «Наполи» с декабря 2019-го года. Его контракт с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

После 35 туров чемпионата Италии неаполитанский коллектив занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от второй строчки на два балла.