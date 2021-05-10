Фабиан Руис может отказать «Реалу» ради «Барселоны»

Хавбек Фабиан Руис, который является игроком «Наполи», близок к возвращению в испанский чемпионат, об этом рапортует Sport.es.

Источник отмечает, что 25-летний футболист имеет предварительное соглашение о переходе в мадридский «Реал». Однако планы игрока могут измениться, поскольку каталонская «Барселона» также интересуется полузащитником.

Руис больше склоняется к переходу в стан «сине-гранатовых». Фабиан считает, что в каталонской команде у него будет больше возможностей для дальнейшего прогресса.

Руис является воспитанником академии севильского «Бетиса». В чемпионате Италии он выступает с 2018-го года.