Мертенс может стать одноклубником Головина

Форвард сборной Бельгии и «Наполи» Дрис Мертенс имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. Согласно сведениям Corriere dello Sport, интерес к 34-летнему исполнителю проявляет «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин.

Монегаски готовы предложить Мертенсу двухлетнее соглашение с заработной платой в размере 7,5 миллиона евро. Дрис может достаться французам совершенно бесплатно, ведь его контракт с неаполитанцами истекает грядущим летом.

Цвета «Наполи» бельгийский нападающий защищает с 2013 года. В текущем сезоне Серии А Мертенс провел 26 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь результативных передач.