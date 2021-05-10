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Мертенс может стать одноклубником Головина

10 Мая 2021, 08:23,

Форвард сборной Бельгии и «Наполи» Дрис Мертенс имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. Согласно сведениям Corriere dello Sport, интерес к 34-летнему исполнителю проявляет «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин.

Монегаски готовы предложить Мертенсу двухлетнее соглашение с заработной платой в размере 7,5 миллиона евро. Дрис может достаться французам совершенно бесплатно, ведь его контракт с неаполитанцами истекает грядущим летом.

Цвета «Наполи» бельгийский нападающий защищает с 2013 года. В текущем сезоне Серии А Мертенс провел 26 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Монако, Дрис Мертенс
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