Мальдини: «Пиоли останется в «Милане»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини опроверг слухи о том, что клуб уволит Стефано Пиоли в том случае, если «россонери» не удастся выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Владельцы не требовали выхода в Лигу чемпионов перед началом сезона. Да, учитывая то, как складывается этот год, появилась надежда, что нам удастся попасть в Лигу чемпионов, но это не было требованием или ожиданием, так что Пиоли остается в клубе», - цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

«Милан» расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии и сегодня сыграет против «Ювентуса», который расположился строчкой выше.