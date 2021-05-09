Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Мальдини: «Пиоли останется в «Милане»

09 Мая 2021, 21:47,

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини опроверг слухи о том, что клуб уволит Стефано Пиоли в том случае, если «россонери» не удастся выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Владельцы не требовали выхода в Лигу чемпионов перед началом сезона. Да, учитывая то, как складывается этот год, появилась надежда, что нам удастся попасть в Лигу чемпионов, но это не было требованием или ожиданием, так что Пиоли остается в клубе», - цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

«Милан» расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии и сегодня сыграет против «Ювентуса», который расположился строчкой выше.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Стефано Пиоли, Паоло Мальдини
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