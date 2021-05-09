Агент: «Осимхен чувствует себя хорошо в «Наполи»

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09 Мая 2021, 18:16,
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Агент Уильям Д'Авила, представляющий интересы нападающего Виктора Осимхена заявил, что его клиент чувствует себя комфортно в «Наполи».
«Виктор рад, что ему удалось оформить дубль в ворота «Специи» (4:1). Он чувствует себя хорошо в «Наполи», Виктор горд носить футболку этого клуба. Он хочет отблагодарить своей игрой руководство неаполитанцев, которое оказало поддержку ему в тяжелые моменты.
Критика? Осимхен не обращает на нее внимания, критика – это нормально, когда вас покупают за такие деньги», - цитирует представителя нигерийского нападающего Radio Kiss Kiss.
Трансфер Осимхена обошёлся «Наполи» в 70 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Наполи, Виктор Осимхен