Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агент: «Осимхен чувствует себя хорошо в «Наполи»

09 Мая 2021, 18:16,

Агент Уильям Д'Авила, представляющий интересы нападающего Виктора Осимхена заявил, что его клиент чувствует себя комфортно в «Наполи».

«Виктор рад, что ему удалось оформить дубль в ворота «Специи» (4:1). Он чувствует себя хорошо в «Наполи», Виктор горд носить футболку этого клуба. Он хочет отблагодарить своей игрой руководство неаполитанцев, которое оказало поддержку ему в тяжелые моменты.

Критика? Осимхен не обращает на нее внимания, критика – это нормально, когда вас покупают за такие деньги», - цитирует представителя нигерийского нападающего Radio Kiss Kiss.

Трансфер Осимхена обошёлся «Наполи» в 70 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Виктор Осимхен
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
Месси не забил пенальти, но подрезал крылья «летучим мышам»: «Барселона» с проблемами одолела «Валенсию»
Месси не забил пенальти, но подрезал крылья «летучим мышам»: «Барселона» с проблемами одолела «Валенсию»
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола