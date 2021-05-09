Агент: «Осимхен чувствует себя хорошо в «Наполи»

Агент Уильям Д'Авила, представляющий интересы нападающего Виктора Осимхена заявил, что его клиент чувствует себя комфортно в «Наполи».

«Виктор рад, что ему удалось оформить дубль в ворота «Специи» (4:1). Он чувствует себя хорошо в «Наполи», Виктор горд носить футболку этого клуба. Он хочет отблагодарить своей игрой руководство неаполитанцев, которое оказало поддержку ему в тяжелые моменты.

Критика? Осимхен не обращает на нее внимания, критика – это нормально, когда вас покупают за такие деньги», - цитирует представителя нигерийского нападающего Radio Kiss Kiss.

Трансфер Осимхена обошёлся «Наполи» в 70 миллионов евро.