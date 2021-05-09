Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Барселона» получит миллион евро после чемпионства «Интера»

09 Мая 2021, 16:21,

В прошлом году полузащитник Артуро Видаль перешёл из «Барселоны» в «Интер». Чилиец переходил как свободный агент, однако в сделку были заложены бонусы. Один из таких бонусов прописан на случай завоевания «Интером» чемпионского титула. Поскольку миланский клуб стал чемпионом Серии А, ему придётся выплатить «Барселоне» один миллион евро, передаёт Calciomercato.com.

В то же время La Gazzetta dello Sport сообщает о том, что заработная плата Артуро Видаля со следующего сезона увеличится с 5 до 6,5 миллиона евро в год.

Напомним, что «Интер» стал чемпионом Италии впервые с сезона 2009/2010.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Интер Милан, Артуро Видаль
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