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​Моуринью отреагировал на названное в его честь мороженое

09 Мая 2021, 15:19,

Жозе Моуринью ещё не начал работать в «Роме», но уже набирает популярность в итальянской столице. Португальца изобразили на фреске, а затем даже назвали в его честь мороженое, вкусом которого можно насладиться в одном из римских кафе.

Моуринью отреагировал на рекламу «особенного» мороженого в Instagram, попросив в комментарии к публикации мороженое со вкусом манго и клубники. Будущий наставник «Ромы» выбрал фрукты, которые соответствуют клубным цветам.

Напомним, что контракт Жозе Моуринью с «Ромой» начнёт действовать со следующего сезона и будет рассчитан на три года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Жозе Моуринью
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