​Моуринью отреагировал на названное в его честь мороженое

Жозе Моуринью ещё не начал работать в «Роме», но уже набирает популярность в итальянской столице. Португальца изобразили на фреске, а затем даже назвали в его честь мороженое, вкусом которого можно насладиться в одном из римских кафе.

Моуринью отреагировал на рекламу «особенного» мороженого в Instagram, попросив в комментарии к публикации мороженое со вкусом манго и клубники. Будущий наставник «Ромы» выбрал фрукты, которые соответствуют клубным цветам.

Напомним, что контракт Жозе Моуринью с «Ромой» начнёт действовать со следующего сезона и будет рассчитан на три года.