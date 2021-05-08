​В честь Моуринью в Риме назвали вкус мороженого

Жозе Моуринью ещё не приступил к работе с «Ромой», однако в итальянской столице португалец уже стал видной фигурой. Накануне в одном из районов Рима появилась фреска с изображением Моуринью на мотороллере. Теперь же стало известно о том, что одно из кафе предлагает посетителям мороженое с «особенным» вкусом. Около этого вида мороженого размещены несколько фотографий Моуринью.

«Глоток радости, энергии и свежести», - говорится в описании «особенного» мороженого со вкусом цитрусовых и белого шоколада.

Напомним, Жозе Моуринью начнёт работать с «Ромой» со следующего сезона.