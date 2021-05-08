«Ювентус» отказал «Барселоне» и «Челси» в трансфере де Лихта

Руководство туринского «Ювентуса» не собирается продавать голландского защитника Маттайса де Лихта в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Tuttosport.

Источник сообщает, что «старая синьора» получила два предложения от европейских топ-клубов. Подписать игрока хотели каталонская «Барселона» и лондонский «Челси».

Де Лихт защищает цвета туринского коллектива с лета 2019 года. Маттайс перебрался в итальянский клуб из амстердамского «Аякса». Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Серии А 21-летний футболист провел 23 встречи, отметившись голом и результативной передачей.