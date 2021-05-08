Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» отказал «Барселоне» и «Челси» в трансфере де Лихта

08 Мая 2021, 13:56,

Руководство туринского «Ювентуса» не собирается продавать голландского защитника Маттайса де Лихта в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Tuttosport.

Источник сообщает, что «старая синьора» получила два предложения от европейских топ-клубов. Подписать игрока хотели каталонская «Барселона» и лондонский «Челси».

Де Лихт защищает цвета туринского коллектива с лета 2019 года. Маттайс перебрался в итальянский клуб из амстердамского «Аякса». Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Серии А 21-летний футболист провел 23 встречи, отметившись голом и результативной передачей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Маттайс де Лихт
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