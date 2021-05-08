«Реал», «Барселона» и «Ювентус» ответили на санкции УЕФА

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08 Мая 2021, 12:59,
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Мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус» отреагировали на санкции со стороны УЕФА к клубам-создателям Суперлиги Европы.
В заявлении говорится, что основатели турнира продолжают получать угрозы с целью их дальнейшего отказа от участия в Суперлиге.
«Мы выступаем за справедливые дебаты, без какого-то давления и с уважением к верховенству закона. Это является самым подходящим решением для баланса в нашей большой футбольной семье», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент УЕФА хочет отстранить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» от еврокубков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, УЕФА