«Реал», «Барселона» и «Ювентус» ответили на санкции УЕФА

Мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус» отреагировали на санкции со стороны УЕФА к клубам-создателям Суперлиги Европы.

В заявлении говорится, что основатели турнира продолжают получать угрозы с целью их дальнейшего отказа от участия в Суперлиге.

«Мы выступаем за справедливые дебаты, без какого-то давления и с уважением к верховенству закона. Это является самым подходящим решением для баланса в нашей большой футбольной семье», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА хочет отстранить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» от еврокубков.