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Моуринью хочет пригласить Белотти в «Рому»

08 Мая 2021, 12:28,

Лидер «Торино» Андреа Белотти близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Как сообщает Football-Italia, интерес к 27-летнему нападающему проявляет столичная «Рома».

Новый главный тренер команды Жозе Моуринью является инициатором приглашения Белотти в стан «волков». Андреа может заменить в атаке римского коллектива опытного боснийца Эдина Джеко.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл 31 встречу, забил 12 мячей (три - с пенальти) и сделал шесть результативных передач. Трудовое соглашение Белотти с туринским клубом рассчитано до середины 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Андреа Белотти
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