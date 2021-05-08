Моуринью хочет пригласить Белотти в «Рому»

Лидер «Торино» Андреа Белотти близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Как сообщает Football-Italia, интерес к 27-летнему нападающему проявляет столичная «Рома».

Новый главный тренер команды Жозе Моуринью является инициатором приглашения Белотти в стан «волков». Андреа может заменить в атаке римского коллектива опытного боснийца Эдина Джеко.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл 31 встречу, забил 12 мячей (три - с пенальти) и сделал шесть результативных передач. Трудовое соглашение Белотти с туринским клубом рассчитано до середины 2022 года.