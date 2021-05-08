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«Реал» ведёт переговоры по трансферу Лаутаро Мартинеса

08 Мая 2021, 12:21,

Мадридский «Реал» планирует усилить атакующую линию аргентинским форвардом Лаутаро Мартинесом, правами на которого владеет миланский «Интер».

Согласно информации Calciomercato, «королевский» клуб вышел на связь с агентом 23-летнего нападающего. «Сливочные» могут оформить сделку в летнее трансферное окно.

Трудовой договор Мартинеса с «нерадзурри» рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Лаутаро провел 34 встречи, отметившись 15 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Лаутаро Мартинес
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