«Реал» ведёт переговоры по трансферу Лаутаро Мартинеса

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08 Мая 2021, 12:21,
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Мадридский «Реал» планирует усилить атакующую линию аргентинским форвардом Лаутаро Мартинесом, правами на которого владеет миланский «Интер».
Согласно информации Calciomercato, «королевский» клуб вышел на связь с агентом 23-летнего нападающего. «Сливочные» могут оформить сделку в летнее трансферное окно.
Трудовой договор Мартинеса с «нерадзурри» рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Италии Лаутаро провел 34 встречи, отметившись 15 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Лаутаро Мартинес