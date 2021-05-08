«Интер» заинтересовался экс-игроком «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий в Лиге 1 за «ПСЖ», может перебраться в итальянскую Серию А. Об этом информирует Calciomercato.

Источник сообщает, что в подписании контракта с 26-летним полузащитником заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» хотят заполучить аргентинского хавбека в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Паредес провел 33 поединка, записав себе в актив один гол и четыре результативные передачи. Контракт Леандро с парижанами рассчитан до лета 2023 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.