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«Интер» заинтересовался экс-игроком «Зенита»

08 Мая 2021, 11:59,

Бывший футболист петербургского «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий в Лиге 1 за «ПСЖ», может перебраться в итальянскую Серию А. Об этом информирует Calciomercato.

Источник сообщает, что в подписании контракта с 26-летним полузащитником заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» хотят заполучить аргентинского хавбека в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Паредес провел 33 поединка, записав себе в актив один гол и четыре результативные передачи. Контракт Леандро с парижанами рассчитан до лета 2023 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Леандро Паредес
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Комментарии (2)
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0
ингерман
08 Мая 2021, 12:27

ай макаронники славяца такими покупками с нашей терры.. )))

0
Zenituwka
08 Мая 2021, 12:22

И зачем Интеру эта бездарность?

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