Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» задумался о продаже Санчеса

08 Мая 2021, 09:57,

Миланский «Интер» может расстаться с чилийским форвардом Алексисом Санчесом в летнее транферное окно, рапортует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.

Инсайдер отмечает, что руководство «нерадзурри» не хочет платить игроку высокую заработную плату, а потому готово рассмотреть предложения о его продаже. В «Интере» Санчес получает порядка семи миллионов евро в год. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 32-летний нападающий провел 27 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Алексис Санчес
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Комментарии (2)
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1
Misha_diablo_football
08 Мая 2021, 10:55

Санчес принес пользу толко Арсе и Барсе, чуточку Удинезе и конечно себе любимому а в остальных случаях он только вредит клубу...

0
3Tituli
08 Мая 2021, 13:13

На удивление в Интере он достаточно неплох. Как игрок замены очень хорош. При этом не "раскачивает" лодку требуя игрового времени. 7 лямов - конечно большая личка, но, помнится, он пришел б/пл, так что все норм.

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