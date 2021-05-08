«Интер» задумался о продаже Санчеса

|
08 Мая 2021, 09:57,
|
|
Миланский «Интер» может расстаться с чилийским форвардом Алексисом Санчесом в летнее транферное окно, рапортует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.
Инсайдер отмечает, что руководство «нерадзурри» не хочет платить игроку высокую заработную плату, а потому готово рассмотреть предложения о его продаже. В «Интере» Санчес получает порядка семи миллионов евро в год. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии 32-летний нападающий провел 27 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Алексис Санчес
Санчес принес пользу толко Арсе и Барсе, чуточку Удинезе и конечно себе любимому а в остальных случаях он только вредит клубу...
На удивление в Интере он достаточно неплох. Как игрок замены очень хорош. При этом не "раскачивает" лодку требуя игрового времени. 7 лямов - конечно большая личка, но, помнится, он пришел б/пл, так что все норм.