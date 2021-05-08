«Интер» задумался о продаже Санчеса

Миланский «Интер» может расстаться с чилийским форвардом Алексисом Санчесом в летнее транферное окно, рапортует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.

Инсайдер отмечает, что руководство «нерадзурри» не хочет платить игроку высокую заработную плату, а потому готово рассмотреть предложения о его продаже. В «Интере» Санчес получает порядка семи миллионов евро в год. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 32-летний нападающий провел 27 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.