Зидан и Гаттузо претендуют на пост главного тренера «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» планирует сменить главного тренера по окончании нынешнего сезона. Об этом информирует издание Football-Italia.

Источник рапортует, что главными претендентами на пост рулевого «старой синьоры» являются Зинедин Зидан («Реал») и Дженнаро Гаттузо («Наполи»). Президент туринского гранда Андреа Аньелли давно хочет пригласить Зизу, однако сотрудничеству может помешать высокая зарплата французского тренера.

Если туринцам и Зидану не удастся найти компромисс, клуб рассмотрит кандидатуру Гаттузо.

В настоящий момент пост наставника «Ювентуса» занимает Андреа Пирло. Под его руководством команда идет на третьем месте в Серии А.