Зидан и Гаттузо претендуют на пост главного тренера «Ювентуса»

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08 Мая 2021, 09:08,
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Туринский «Ювентус» планирует сменить главного тренера по окончании нынешнего сезона. Об этом информирует издание Football-Italia.
Источник рапортует, что главными претендентами на пост рулевого «старой синьоры» являются Зинедин Зидан («Реал») и Дженнаро Гаттузо («Наполи»). Президент туринского гранда Андреа Аньелли давно хочет пригласить Зизу, однако сотрудничеству может помешать высокая зарплата французского тренера.
Если туринцам и Зидану не удастся найти компромисс, клуб рассмотрит кандидатуру Гаттузо.
В настоящий момент пост наставника «Ювентуса» занимает Андреа Пирло. Под его руководством команда идет на третьем месте в Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Зинедин Зидан, Дженнаро Гаттузо
если Зидан свалит то будет здорово , ну а в ЮВЕ он приобретет своего любимого погба ))
Зидан и Гаттузо одно и тоже харизмой своей настроить на один конкретный мачт но они плохие стратеги и тактики. Юве нужны тренеры другого типа...
Может сменить, вот это вопрос, блин. Ну тут очевидный выбор, поэтому скорее всего это ложь.