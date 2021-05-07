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Михайлович – о назначении Моуринью в «Рому»: «Я счастлив»

07 Мая 2021, 23:28,

Наставник «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ромы».

«Я счастлив, потому что возвращение Моуринью – это хорошая новость для итальянского футбола. У Жозе есть харизма, но ему будет нелегко в «Роме», будет интересно последить за ним.

Я уверен, что у Моуринью всё получится, возможно, что он будет бороться за титул, но сейчас ему необходимо адаптироваться к итальянскому футболу», - цитирует Михайловича Football Italia.

Напомним, что Моуринью станет главным тренером римского клуба по окончании сезона, предыдущим местом работы португальца был «Тоттенхэм».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Жозе Моуринью, Синиша Михайлович
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