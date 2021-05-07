​В Риме появилась фреска с Моуринью

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07 Мая 2021, 15:54,
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В районе Тестаччо города Рим появилась фреска с Жозе Моуринью. Её создателем стал уличный художник Гарри Греб. Фреска представляет собой изображение Моуринью за рулём культового мотороллера Vespa.
Poi dici perché vivere a #Testaccio dove anche i muri parlano #StreetArt di quartiere by Harry Greb @OfficialASRoma #Mourinho pic.twitter.com/iGkKCWQgUt— Carlo Bonini (@carlobonini) May 7, 2021
Напомним, на днях было объявлено о назначении Жозе Моуринью главным тренером «Ромы» со следующего сезона. Португальский специалист вернётся в итальянский футбол после паузы длиной в 11 лет. В сезоне 2009/2010 под руководством Моуринью «Интер» оформил требл.
Жозе Моуринью нашёл новую работу всего через несколько недель после отставки из английского «Тоттенхэма».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Жозе Моуринью
Сочувствую этой фреске через н-количество месяцев