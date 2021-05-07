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​В Риме появилась фреска с Моуринью

07 Мая 2021, 15:54,

В районе Тестаччо города Рим появилась фреска с Жозе Моуринью. Её создателем стал уличный художник Гарри Греб. Фреска представляет собой изображение Моуринью за рулём культового мотороллера Vespa.

 

Напомним, на днях было объявлено о назначении Жозе Моуринью главным тренером «Ромы» со следующего сезона. Португальский специалист вернётся в итальянский футбол после паузы длиной в 11 лет. В сезоне 2009/2010 под руководством Моуринью «Интер» оформил требл.

Жозе Моуринью нашёл новую работу всего через несколько недель после отставки из английского «Тоттенхэма».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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0
beorn_n
07 Мая 2021, 15:57

Сочувствую этой фреске через н-количество месяцев

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