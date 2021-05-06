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Сульшер прокомментировал назначение Моуринью на пост главного тренера «Ромы»

06 Мая 2021, 21:36,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ромы».

«Это большое событие, Жозе был и остается отличным тренером, который дал многое футболу. Я рад, что он будет тренироваться «Рому», это настоящий победитель. Желаю ему всего самого наилучшего. Жаль, что он ушёл из английской Премьер-лиги, но я думаю, что у него всё получится в Италии», - цитирует Сульшера Sky Sport Italia.

Отметим, что сегодня, 6 мая, «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть в ответном матче полуфинала Лиги Европы против «Ромы», которую до конца сезона продолжит тренировать Паулу Фонсека. Первая встреча завершилась победой «манкунианцев» со счётом 6:2.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Уле Гуннар Сульшер
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