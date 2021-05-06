Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Милан» договорился с Меньяном, но всё зависит от Доннаруммы

06 Мая 2021, 17:48,

«Милан» достиг принципиальной договорённости с голкипером «Лилля» Майком Меньяном, сообщает RMC Sport. Стороны согласовали контракт сроком на 5 лет, но договорённость действует только на тот случай, если Джанлуиджи Доннарумма решит уйти из клуба.

Ожидается, что сумма трансфера Меньяна из «Лилля» в «Милан», если он состоится, составит примерно 15 миллионов евро.

25-летний Майк Меньян является воспитанником «ПСЖ» и выступает за «Лилль» с лета 2015 года. В этом сезоне Меньян провёл 45 матчей, в которых пропустил 37 голов.  

Что касается Джанлуиджи Доннаруммы, то его контракт с «Миланом» истекает в конце этого сезона.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Лилль, Трансферы футбола - лето 2021, Майк Меньян
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола