​«Милан» договорился с Меньяном, но всё зависит от Доннаруммы

«Милан» достиг принципиальной договорённости с голкипером «Лилля» Майком Меньяном, сообщает RMC Sport. Стороны согласовали контракт сроком на 5 лет, но договорённость действует только на тот случай, если Джанлуиджи Доннарумма решит уйти из клуба.

Ожидается, что сумма трансфера Меньяна из «Лилля» в «Милан», если он состоится, составит примерно 15 миллионов евро.

25-летний Майк Меньян является воспитанником «ПСЖ» и выступает за «Лилль» с лета 2015 года. В этом сезоне Меньян провёл 45 матчей, в которых пропустил 37 голов.

Что касается Джанлуиджи Доннаруммы, то его контракт с «Миланом» истекает в конце этого сезона.