Директор «Интера» - о чемпионстве: «Это только начало»

Директор «Интера» Пьеро Аусилио высказался о чемпионстве.

«Это только начало. Хочу признаться, что изменения начали происходить ещё в прошлом сезоне, когда мы стали вторыми и вышли в финал Лиги Европы. Стоит выделить и работу Спаллетти, с которым мы начали свой путь.

Конте? Он пришёл в клуб и смог извлечь из футболистов максимум. Он всё изменил, здорово, что у нас есть такой тренер. Все эти годы без побед усиливали давление на клуб, игроков и тренера, с такой ситуацией может справиться только такой победитель, как Конте», - цитирует Аусилио Sky Sport Italia.

Напомним, что Конте присоединился к итальянскому клубу в мае 2019 года.