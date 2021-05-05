Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Директор «Интера» - о чемпионстве: «Это только начало»

05 Мая 2021, 19:05,

Директор «Интера» Пьеро Аусилио высказался о чемпионстве.

«Это только начало. Хочу признаться, что изменения начали происходить ещё в прошлом сезоне, когда мы стали вторыми и вышли в финал Лиги Европы. Стоит выделить и работу Спаллетти, с которым мы начали свой путь.

Конте? Он пришёл в клуб и смог извлечь из футболистов максимум. Он всё изменил, здорово, что у нас есть такой тренер. Все эти годы без побед усиливали давление на клуб, игроков и тренера, с такой ситуацией может справиться только такой победитель, как Конте», - цитирует Аусилио Sky Sport Italia.

Напомним, что Конте присоединился к итальянскому клубу в мае 2019 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Пьеро Аусилио
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