Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Янг – о переходе в «Интер»: «Я принял правильное решение»

05 Мая 2021, 15:31,

Защитник миланского «Интера» Эшли Янг поделился эмоциями от чемпионства.

«Это невероятно. Конечно, очень приятно выигрывать английскую Премьер-лигу, а затем сменить страну и выиграть здесь местный чемпионат, прекрасное чувство.

Никогда не бывает легко менять клуб в январе, но сейчас, оглянувшись назад, я думаю, что принял правильное решение. Во мне по-прежнему остаются амбиции, драйв и желание побеждать.

В первом сезоне мы вышли в финал Лиги Европы, который, к сожалению, проиграли, но это уже был серьезный успех. Неудачи прошлого сезона мотивировали нас работать ещё больше», - цитирует Янга Sky Sports.

35-летний англичанин перешёл в «Интер» в январе 2020 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Эшли Янг
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