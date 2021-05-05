Янг – о переходе в «Интер»: «Я принял правильное решение»

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05 Мая 2021, 15:31,
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Защитник миланского «Интера» Эшли Янг поделился эмоциями от чемпионства.
«Это невероятно. Конечно, очень приятно выигрывать английскую Премьер-лигу, а затем сменить страну и выиграть здесь местный чемпионат, прекрасное чувство.
Никогда не бывает легко менять клуб в январе, но сейчас, оглянувшись назад, я думаю, что принял правильное решение. Во мне по-прежнему остаются амбиции, драйв и желание побеждать.
В первом сезоне мы вышли в финал Лиги Европы, который, к сожалению, проиграли, но это уже был серьезный успех. Неудачи прошлого сезона мотивировали нас работать ещё больше», - цитирует Янга Sky Sports.
35-летний англичанин перешёл в «Интер» в январе 2020 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Эшли Янг