«Интер» готов купить Милинковича-Савича за 80 млн евро

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05 Мая 2021, 13:40,
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Хавбек римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в другом итальянском клубе - миланском «Интере», об этом сообщает Il Messaggero.
По данным источника, руководство «нерадзурри» готово предложить за сербского полузащитника 80 миллионов евро. В то же время «Лацио» хочет выручить с продажи одного из лидеров команды не меньше 100 миллионов.
Ранее стало известно об интересе к Сергею со стороны «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Реала».
В текущем розыгрыше чемпионата Италии Милинкович-Савич провел 30 матчей, отметившись семью голами и десятью ассистами. Его контракт рассчитан до 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Сергей Милинкович-Савич