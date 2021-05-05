«Интер» готов купить Милинковича-Савича за 80 млн евро

Хавбек римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в другом итальянском клубе - миланском «Интере», об этом сообщает Il Messaggero.

По данным источника, руководство «нерадзурри» готово предложить за сербского полузащитника 80 миллионов евро. В то же время «Лацио» хочет выручить с продажи одного из лидеров команды не меньше 100 миллионов.

Ранее стало известно об интересе к Сергею со стороны «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Милинкович-Савич провел 30 матчей, отметившись семью голами и десятью ассистами. Его контракт рассчитан до 2024-го года.