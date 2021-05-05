«Ювентус» подпишет «нового де Лихта»

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05 Мая 2021, 09:32,
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Голландский защитник Дин Хейсен, правами на которого владеет «Малага», продолжит карьеру в чемпионате Италии. Об этом рапортует издание Football-Italia.
Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 16-летнего футболиста проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» подпишет с игроком трехлетнее соглашение. Хейсен будет выступать за юношескую команду «бьянконери».
Примечательно, что Хейсена называют в Италии «новым Маттайсом де Лихтом».
После 34 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 69 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Дин Хейсен