Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» подпишет «нового де Лихта»

05 Мая 2021, 09:32,

Голландский защитник Дин Хейсен, правами на которого владеет «Малага», продолжит карьеру в чемпионате Италии. Об этом рапортует издание Football-Italia.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 16-летнего футболиста проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» подпишет с игроком трехлетнее соглашение. Хейсен будет выступать за юношескую команду «бьянконери».

Примечательно, что Хейсена называют в Италии «новым Маттайсом де Лихтом».

После 34 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 69 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Дин Хейсен
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