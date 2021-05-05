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Конте отреагировал на назначение Моуринью главным тренером «Ромы»

05 Мая 2021, 09:20,

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте отреагировал на назначение португальского специалиста Жозе Моуринью на пост рулевого «Ромы».

«Замечательная новость. Хочу пожелать Жозе всего самого хорошего, кроме случаев, когда он будет противостоять моей команде. Я обниму его при встрече, уважительно отношусь к Моуринью», - передает слова итальянского тренера издание Football-Italia.

Трудовое соглашение португальского тренера с римским клубом рассчитано до середины 2024-го года.

Напомним, что 19-го апреля Моуринью был отправлен в отставку с поста наставника лондонского «Тоттенхэма».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Антонио Конте
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