​Капелло: «Для побед одного Моуринью «Роме» не хватит»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло дал комментарий после объявления о том, что со следующего сезона «Рому» возглавит Жозе Моуринью.

«Для побед недостаточно подписать отличного тренера. Для побед вам также нужны отличные футболисты.

Моуринью очень статусный и опытный тренер. Главное, что он очень хорошо знает итальянский футбол. С Жозе добиться успеха «Роме» будет проще. Надеюсь, фанаты «Ромы» увидят те же успехи, какие в своё время видели фанаты «Интера», - рассказал Капелло La Presse.

Добавим, что контракт Жозе Моуринью с «Ромой» будет рассчитан на три сезона.