​Моуринью похвастался новым чехлом для телефона

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04 Мая 2021, 19:20,
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Когда Жозе Моуринью увольняли из «Манчестер Юнайтед», тренер почти год находился без работы. На этот раз у португальца будет куда менее затяжная творческая пауза – со следующего сезона Моуринью будет работать в «Роме», о чём во вторник было объявлено официально. Особенный нашёл новую работу всего через две недели после увольнения из «Тоттенхэма».
После объявления о будущем назначении в Риме Моуринью посредством своей странички в Instagram похвастался новым чехлом для телефона. Он выполнен в цветах «Ромы» с инициалами Жозе Моуринью.
Отметим, что «Рома» на текущий момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Жозе Моуринью
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