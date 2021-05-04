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​Моуринью похвастался новым чехлом для телефона

04 Мая 2021, 19:20,

Когда Жозе Моуринью увольняли из «Манчестер Юнайтед», тренер почти год находился без работы. На этот раз у португальца будет куда менее затяжная творческая пауза – со следующего сезона Моуринью будет работать в «Роме», о чём во вторник было объявлено официально. Особенный нашёл новую работу всего через две недели после увольнения из «Тоттенхэма».

После объявления о будущем назначении в Риме Моуринью посредством своей странички в Instagram похвастался новым чехлом для телефона. Он выполнен в цветах «Ромы» с инициалами Жозе Моуринью.

 

Отметим, что «Рома» на текущий момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Серии А.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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0
ILLNAT
04 Мая 2021, 19:26

Китаезы на Али быстро подсуетились.))

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