​Моуринью похвастался новым чехлом для телефона

Когда Жозе Моуринью увольняли из «Манчестер Юнайтед», тренер почти год находился без работы. На этот раз у португальца будет куда менее затяжная творческая пауза – со следующего сезона Моуринью будет работать в «Роме», о чём во вторник было объявлено официально. Особенный нашёл новую работу всего через две недели после увольнения из «Тоттенхэма».

После объявления о будущем назначении в Риме Моуринью посредством своей странички в Instagram похвастался новым чехлом для телефона. Он выполнен в цветах «Ромы» с инициалами Жозе Моуринью.

Отметим, что «Рома» на текущий момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Серии А.