​Моуринью объяснил, почему согласился возглавить «Рому»

Со следующего сезона главным тренером «Ромы» станет Жозе Моуринью. Португальский специалист объяснил, почему он согласился возглавить римский клуб.

«Спасибо семье Фридкин за то, что они выбрали меня в качестве наставника этого великого клуба. После встреч с владельцем и с Тьягу Пинту я сразу понял степень амбиций «Ромы». Это те же амбиции и драйв, которые всегда мотивировали меня. Вместе в ближайшие годы мы хотим построить успешный проект.

Невероятная страсть фанатов «Ромы» убедила меня согласиться на эту работу. Я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока что желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего», - цитирует Моуринью пресс-служба «Ромы».