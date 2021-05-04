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​Моуринью объяснил, почему согласился возглавить «Рому»

04 Мая 2021, 17:31,

Со следующего сезона главным тренером «Ромы» станет Жозе Моуринью. Португальский специалист объяснил, почему он согласился возглавить римский клуб.

«Спасибо семье Фридкин за то, что они выбрали меня в качестве наставника этого великого клуба. После встреч с владельцем и с Тьягу Пинту я сразу понял степень амбиций «Ромы». Это те же амбиции и драйв, которые всегда мотивировали меня. Вместе в ближайшие годы мы хотим построить успешный проект.

Невероятная страсть фанатов «Ромы» убедила меня согласиться на эту работу. Я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока что желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего», - цитирует Моуринью пресс-служба «Ромы».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Жозе Моуринью
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