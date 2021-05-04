​Паратичи избежал наказания за споры с арбитром

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи не столкнётся с какими-либо санкциями за споры с арбитром во время матча итальянского чемпионата против «Удинезе». Об этом сообщает Football Italia, рассказывая о дисциплинарных решениях по итогам последнего тура Серии А.

Ранее спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино обвинил Фабио Паратичи в давлении на арбитра.

Добавим, что тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини получил штраф в размере 5 тысяч евро за свою реакцию на назначенный пенальти. Наставник бергамасков ударил ногой по стулу и оскорбил команду «Сассуоло».