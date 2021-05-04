​Паратичи избежал наказания за споры с арбитром

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04 Мая 2021, 16:47,
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи не столкнётся с какими-либо санкциями за споры с арбитром во время матча итальянского чемпионата против «Удинезе». Об этом сообщает Football Italia, рассказывая о дисциплинарных решениях по итогам последнего тура Серии А.
Ранее спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино обвинил Фабио Паратичи в давлении на арбитра.
Добавим, что тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини получил штраф в размере 5 тысяч евро за свою реакцию на назначенный пенальти. Наставник бергамасков ударил ногой по стулу и оскорбил команду «Сассуоло».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини, Фабио Паратичи