Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Фонсека покинет пост главного тренера «Ромы»

04 Мая 2021, 13:40,

Португальский специалист Паулу Фонсека покинет «Рому» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Мы хотели бы поблагодарить Паулу Фонсеку за проделанную работу. Желаем ему всего самого хорошего в дальнейшей тренерской карьере», - говорится в сообщении римского клуба.

48-летний наставник возглавил «Рому» в июле 2019-го года. Стороны подписали двухлетнее соглашение.

Ранее сообщалось, что преемником Фонсеки станет экс-тренер «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри.

После 34 туров Серии А римский коллектив набрал 55 баллов и занимает седьмую позицию в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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