Сарри согласовал контракт с «Ромой»

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04 Мая 2021, 13:07,
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Итальянский специалист Маурицио Сарри станет новым главным тренером «Ромы», об этом рапортует Sport Mediaset.
Источник отмечает, что боссы римского клуба недовольны результатами команды под руководством Паулу Фонсеки. «Волки» отправят португальца в отставку после завершения нынешнего сезона.
Что касается Сарри, то римляне согласовали с ним трудовое соглашение. Заработная плата наставника составит порядка четырех миллионов евро в год.
После 34 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 55 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание от идущего шестым «Лацио» составляет девять очков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Маурицио Сарри