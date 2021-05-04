Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Сарри согласовал контракт с «Ромой»

04 Мая 2021, 13:07,

Итальянский специалист Маурицио Сарри станет новым главным тренером «Ромы», об этом рапортует Sport Mediaset.

Источник отмечает, что боссы римского клуба недовольны результатами команды под руководством Паулу Фонсеки. «Волки» отправят португальца в отставку после завершения нынешнего сезона.

Что касается Сарри, то римляне согласовали с ним трудовое соглашение. Заработная плата наставника составит порядка четырех миллионов евро в год.

После 34 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 55 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание от идущего шестым «Лацио» составляет девять очков.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Маурицио Сарри
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