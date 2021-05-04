Экс-игрок «Зенита» заинтересовал турецкий гранд

Хавбек «Пармы» Эрнани, известный в российском чемпионате по выступлениям за петербургский «Зенит», имеет вариант продолжения карьеры в турецкой Суперлиге. Об этом рапортует инсайдер Николо Скира посредством своего аккаунта в «Твиттере».

По данным журналиста, интерес к 27-летнему бразильскому игроку проявляет стамбульский «Галатасарай». Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно.

Напомним, что полузащитник сменил «Зенит» на «Парму» в сентябре минувшего года. За его трансфер итальянский клуб заплатил 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Эрнани принял участие в 32 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и две голевые передачи.