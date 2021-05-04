Рабио сравнил Роналду с Илоном Маском

Хавбек туринского «Ювентуса» Адриен Рабио поделился мнением о португальском форварде Криштиану Роналду, сравнив бомбардира с Илоном Маском.

«В чем залог успеха Криштиану? Работа и еще раз работа. Роналду можно сравнить с владельцем компании Tesla Илоном Маском. Они оба - работяги, которые никогда не хотят останавливаться», - передает слова французского полузащитника инсайдер Альфредо Педула.

Роналду защищает цвета «старой синьоры» с 2018-го года. Его трудовой договор рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем розыгрыше Серии А 36-летний нападающий провел 30 поединков, забил 27 голов и сделал три ассиста.