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Рабио сравнил Роналду с Илоном Маском

04 Мая 2021, 09:16,

Хавбек туринского «Ювентуса» Адриен Рабио поделился мнением о португальском форварде Криштиану Роналду, сравнив бомбардира с Илоном Маском.

«В чем залог успеха Криштиану? Работа и еще раз работа. Роналду можно сравнить с владельцем компании Tesla Илоном Маском. Они оба - работяги, которые никогда не хотят останавливаться», - передает слова французского полузащитника инсайдер Альфредо Педула.

Роналду защищает цвета «старой синьоры» с 2018-го года. Его трудовой договор рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем розыгрыше Серии А 36-летний нападающий провел 30 поединков, забил 27 голов и сделал три ассиста.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Адриен Рабио
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