Лукаку: «Готов биться насмерть ради Конте»

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04 Мая 2021, 08:39,
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Центрфорвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку высказался о том, как относится к наставнику команды Антонио Конте.
«Ради этого специалиста я готов биться насмерть. У нас не получилось поработать в английских топ-клубах, однако я всегда знал, что после опыта в АПЛ стану лучше.
В моей карьере было много моментов, когда я сдавался. Но я изменился, хватит, ведь мне уже 27 лет. Очень рад выиграть скудетто вместе с «нерадзурри». Теперь думаю о Евро-2020», - передает слова бомбардира La Tribune.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Лукаку сыграл 33 поединка, отметившись 21 голом и 10 результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Антонио Конте, Ромелу Лукаку