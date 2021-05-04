Лукаку: «Готов биться насмерть ради Конте»

Центрфорвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку высказался о том, как относится к наставнику команды Антонио Конте.

«Ради этого специалиста я готов биться насмерть. У нас не получилось поработать в английских топ-клубах, однако я всегда знал, что после опыта в АПЛ стану лучше.

В моей карьере было много моментов, когда я сдавался. Но я изменился, хватит, ведь мне уже 27 лет. Очень рад выиграть скудетто вместе с «нерадзурри». Теперь думаю о Евро-2020», - передает слова бомбардира La Tribune.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Лукаку сыграл 33 поединка, отметившись 21 голом и 10 результативными передачами.