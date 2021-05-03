Дзанетти – о чемпионстве «Интера»: «Эта победа зародилась два года назад»

Аргентинец Хавьер Дзанетти высказался о чемпионстве «Интера».

«Эта победа зародилась два года назад, когда Антонио Конте и его тренерский штаб пришли в клуб. Они принесли культуру работы на высочайшем уровне. В клубе появился менталитет победителя. Каждый день тренерский штаб думает только о том, как улучшить команду. Футболисты прошли невероятный путь, преодолев некоторые трудности. Они всегда верили, что работа принесёт успех.

Фанаты – это сердце нашего клуба, они никогда не оставляют нас. Вчера, сегодня, завтра и всегда – вперёд, «Интер», - написал экс-полузащитник «Интера» в «Инстаграме».