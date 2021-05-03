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Моратти считает, что «Интеру» стоит подписать Канте

03 Мая 2021, 22:30,

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти считает, что «нерадзурри» стоит приобрести полузащитника «Челси» Н’Голо Канте.

«Я думаю, что у Канте есть всё, чтобы усилить «Интер». В свое время мы подписали Снейдера, у нас уже была феноменальная команда, но он сделал ее исключительной. Такая же ситуация с Канте, конечно, я рассуждаю как фанат, но, учитывая текущую ситуацию на рынке, его будет очень сложно подписать», - цитирует Моратти Sky Sport Italia.

Контракт 30-летнего французского полузащитника с «Челси» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в пятьдесят пять миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Массимо Моратти, Н'Голо Канте
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