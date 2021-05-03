Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Маротта: «Надеемся, что Конте останется»

03 Мая 2021, 17:32,

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался после того, как клуб оформил титул чемпиона Италии.

«Я испытываю большое удовлетворение, это исторический подвиг. Мы стабильно прогрессировали с прошлого сезона, когда мы отстали от «Ювентуса» на одно очко и вышли в финал Лиги Европы. Конте смог привить команде те победные принципы, которые лежат в основе успеха.  

У нас нет плана Б. У нас есть план А, и я надеюсь, что Конте останется с нами и продолжит этот цикл. Между ним, фанатами и клубом сложились прекрасные отношения. Конте – победитель, в этом сезоне у нас не было проблем. Он всегда говорит то, что думает, и это положительное качество», - сказал Маротта Radio Anch'io lo Sport.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Джузеппе Маротта
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