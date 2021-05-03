​Маротта: «Надеемся, что Конте останется»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался после того, как клуб оформил титул чемпиона Италии.

«Я испытываю большое удовлетворение, это исторический подвиг. Мы стабильно прогрессировали с прошлого сезона, когда мы отстали от «Ювентуса» на одно очко и вышли в финал Лиги Европы. Конте смог привить команде те победные принципы, которые лежат в основе успеха.

У нас нет плана Б. У нас есть план А, и я надеюсь, что Конте останется с нами и продолжит этот цикл. Между ним, фанатами и клубом сложились прекрасные отношения. Конте – победитель, в этом сезоне у нас не было проблем. Он всегда говорит то, что думает, и это положительное качество», - сказал Маротта Radio Anch'io lo Sport.